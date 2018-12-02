Минобороны Британии забило тревогу из-за журналистов из России

Лондон, 2 декабря. Британское министерство обороны забило тревогу после того, как российские журналисты якобы попытались проникнуть на одну из военных баз, сообщило издание Daily Mail.

По информации BBC News, съемочную группу Первого канала — корреспондента Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова — заметили в районе армейского подразделения, которое занимается кибербезопасностью.

Представители российских СМИ делали репортаж о 77-й армейской бригаде, которая занимается военными и пропагандистскими операциями в социальных сетях, и снимали базу из автомобиля. Позже на телеканале вышел сюжет о «фабрике троллей», которая работает под Лондоном и участвует в антироссийской пропаганде.

Командование каждой британской военной базы получило от министерства обороны секретное указание. Военнослужащих призывают незамедлительно связаться с полицией, если они заметят недалеко от военных объектов российских журналистов, передает «Царьград». В то же время сотрудникам оборонного ведомства запрещено самостоятельно приближаться к представителям СМИ и заводить с ними разговор.

Власти Британии обвинили корреспондента первого канала, снимавшего колючую проволоку вокруг штаба 77 кибер-бригады Англии, в шпионаже.



Даунинг-ботов трогать нельзя! pic.twitter.com/4BweuPaTqP — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) December 2, 2018

Стоит отметить, что в разосланном Минобороны Британии послании прилагалась также ориентировка на Сиразиева и фото автомобиля.

Ранее хакеры из Anonymous опубликовали материалы британского проекта Integrity Initiative («Инициатива честности»), который был создан для противодействий «российской пропаганде». Проект финансируется правительством Соединенного королевства. Сообщается, что сотрудники британской «фабрики троллей» вмешиваются в дела других государств, в частности, в Испании им удалось сорвать назначение пророссийского политика Педро Баньеса главой национального департамента нацбезопасности.