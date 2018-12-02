Минстрой РФ придумал, как защитить обманутых дольщиков

Москва, 2 декабря. Минстрой России планирует представить программу федеральной поддержки регионов как инструмент решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом рассказал руководитель ведомства Владимир Якушев.

Он отметил, что число пострадавших от нечестных фирм и компаний не уменьшается. При этом Якушев отметил, что кабинет министров принял необходимые законодательные меры, чтобы изменить ситуацию, передает РИА Новости.

«Застройщики перешли на банковское сопровождение, введен ряд ограничений, минимизируются возможности, чтобы обманутые дольщики появлялись. Однако та накопленная годами проблема, когда у нас стоят объекты недостроенные, существует», — подчеркнул министр.

Согласно информации ведомства, на 1 октября текущего года в региональные планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков внесено 898 проблемных объектов, сообщает телеканал «360».

Также сообщается, что из списка проблемных было исключено 49 объектов, но добавлено — 67.

Региональные власти пробуют найти заинтересованных застройщиков, которые в обмен на земельные территории предоставят квартиры для обманутых дольщиков.