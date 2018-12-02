В МИД РФ рассказали, почему Москва не вводит ограничения на въезд украинцев

Москва, 2 декабря. Заявление президента России Владимира Путина об облегчении режима пребывания украинцев в РФ говорит о добрых намерениях Москвы в отношении народа Украины. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Дипломат отметил, что Владимир Путин уже неоднократно говорил о данной инициативе.

«Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», — сказал Григорий Карасин в комментарии РИА Новости.

Дипломат отметил, что речь идет об облегчении процедуры для того, чтобы в дальнейшем украинцы могли получить разрешение на временное проживание в России и оформить все необходимые документы в случае решения о вступлении в гражданство РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет вводится ограничение на въезд в страну. Президент РФ Владимир Путин на это отметил, что Россия не будет вводить ответных ограничительных мер, а, напротив, облегчит режим пребывания украинцев.