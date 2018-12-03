Сирийские власти восстановили транспорт, похищенный боевиками в Эль-Кунейтре

Дамаск, 3 декабря. Компетентные власти сирийской правительственной армии смогли восстановить ряд правительственных и частных транспортных средств, которые были похищены незаконными вооруженными группировками в сельской местности провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Среди отремонтированных автомобилей оказались несколько танкеров для воды, машин скорой помощи, принадлежащих управлению здравоохранения провинции. Кроме того, боевики украли два военных грузовика.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Как правило, находить украденные транспортные средства помогают местные жители, который активно информируют компетентные органы о бесхозных автомобилях, брошенных в пустынных местах.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в ходе масштабной военной операции при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Эль-Кунейтрой были освобождены провинции Эс-Сувейда и Даръа.

В данный момент сирийские власти делают все для того, чтобы как можно скорее восстановить освобожденный регион, инфраструктура которого была разрушена во время осады боевиков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти сирийской провинции Эль-Кунейтра планируют восстановить автомобильный мост, соединявший ранее север и юг региона. Ожидается, что он будет восстановлен в кратчайшие сроки.

Стратегический автомобильный мост был разрушен вместе с остальной важной инфраструктурой террористическими группировками в ходе военных действий. В данный момент жители Сирийской Арабской Республики вынуждены пользоваться объездной дорогой. Из-за этого на передвижение между районами и населенными пунктами тратится огромное количество времени. Однако ситуация скорее всего разрулится уже к началу весны.