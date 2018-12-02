Порошенко объявил о намерении России захватить Мариуполь и Бердянск

Киев, 2 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что якобы Россия намерена расширить наземный коридор из Донбасса в Крым и захватить Мариуполь и Бердянск.

«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

При этом Порошенко не привел ни одного доказательства своих слов, кроме инцидента в Керченском проливе, в котором ФСБ РФ задержала украинских моряков за нарушение границы РФ.

Напомним, украинские корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» устроили провокацию в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

Порошенко под предлогом «вмешательства России» ввел военное положение на 60 суток в десяти регионах Украины. Введение режима может повлиять на проведение выборов президента на Украине, которые назначены на март 2019 года. В президентской гонке Порошенко занимает третье место, значительно уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Порошенко таким образом пытается повысить свой рейтинг в преддверии выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев ранее уже заявлял о намерении уничтожить мост через Керченский пролив, на этом фоне провокация кораблей ВМСУ вызывает опасения.