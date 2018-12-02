Пограничники не пустили на Украину звезду одесского спектакля из России

Одесса, 2 декабря. Пограничная служба Украины не пустила в страну российского актера и танцора Ильдара Тагирова. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба театра «U! Zahvati».

По имеющимся данным, артист должен был выступить в Одессе в шоу DIALOGY. Коллеги Тагирова заявляли, что у него были на руках все необходимые документы и выступление планировалось за 12 месяцев, но пограничники решили запретить въезд.

Отмечалось, что танцор должен был сыграть основную роль в спектакле-променаде DIALOGY, созданном при поддержке Украинского культурного фонда.

Официальная премьера постановки была запланирована на 1 и 2 декабря.

Как отметил глава «U! Zahvati» Александр Стужук, все необходимые документы были предоставлены украинским пограничникам, которые не отреагировали на доказательства и создали проблемы для культурного мероприятия.