Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные об арестованных моряках

Киев, 2 декабря. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой данные об условиях содержания украинских моряков, которые были арестованы за нарушение границы.

Ранее российский омбудсмен, комментируя заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев не может получить от Москвы официальные сведения о моряках, заявила, что предоставляет украинской стороне соответствующие данные.

«Только что получила официальную информацию от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой», — написала украинский омбудсмен в Facebook.

Денисова привела слова Москальковой, которая сообщила, что члены Общественной наблюдательной комиссии посетили украинских моряков в Лефортовском СИЗО, с каждым из них беседовали.

«По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных «соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет», — добавила Денисова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что члены Общественной наблюдательной комиссии посетили трех украинских моряков, которые лежат в медучреждении. По ее словам, их лечение проходит нормально.

«На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москва, а также уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова. Намерена завтра провести переговоры с Москальковой о предоставлении мне возможности посетить наших моряков», — подчеркнула она.

Три украинских военных корабля 25 ноября вторглись в территориальные воды РФ и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования Москвы прекратить действия. Российская сторона была вынуждена задержать моряков, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Суд Симферополя арестовал украинцев на два месяца.