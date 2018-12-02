Лидер «Чайфа» Шахрин устроил скандал из-за жары в самолете

Новосибирск, 2 декабря. Один из основателей и лидеров группы «Чайф» Владимир Шахрин поскандалил с бортпроводниками авиакомпании S7 из-за высокой температуры воздуха в самолете. Пассажирский борт вылетал из Новосибирска.

Как пишет портал E1, опубликовавший видео инцидента с Шахриным, проблемы с рейсом начались еще до вылета. Сначала людей долго держали на летном поле в автобусе из-за опаздывающего пассажира. После того, как люди вошли в самолет, оказалось, что в салоне было очень жарко.

Причиной жары стал горячий воздух, идущий из кондиционеров. Бортпроводники уверили пассажиров, что после взлета ситуация нормализуется, однако отправление задерживалось. Члены экипажа попытались принести свои извинения музыкантам «Чайфа», однако Владимир Бегунов отметил, что извиняться необходимо перед всеми пассажирами. Владимир Шахрин, в свою очередь, потребовал объяснений от бортпроводников. Его долгая беседа со стюардессой закончилась тем, что музыкант назвал происходящее в самолете бардаком.

Спустя некоторое время к пассажирам обратился командир экипажа с объяснениями причины, из-за которой в салоне стояла высокая температура воздуха. В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали.