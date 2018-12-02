«Надо понимать немцев»: эксперт объяснил, почему попытки Киева втянуть Германию в войну «вызывают отторжение»

Москва, 2 декабря. Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о том, что Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией. Киев пытался заставить Берлин поучаствовать в «военной авантюре», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По словам Оленченко, Киев действительно пытался заставить европейцев поучаствовать в «военной авантюре». Просьба о том, чтобы корабли НАТО вошли в Азовское и Черное моря, – не что иное, как прямой призыв вмешаться в отношения Киева и Москвы.

«Но здесь надо понимать немцев и всех остальных. У них истерика, которую устраивает Украина, вызывает уже отторжение», — заявил эксперт в комментарии RT.

Оленченко считает, что за провокациями Украины могут стоять «американские кураторы». Действия Киева попадают под план США, в котором Украина и Россия должны обязательно конфликтовать. При этом европейским странам отводится роль союзников Киева или арбитров.

«Отрадно, что в Германии это понимают и твердо дают этому оценку, отказываясь от того, чтобы выступать в подобных авантюрах союзниками Киева», — подытожил эксперт.

Ранее бывший министр иностранных дел ФРГ сказал, что ни в коем случае нельзя позволять Украине втягивать Берлин в войну. Габриэль добавил, что Киев уже пытался это сделать. Политик выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель подтолкнет стороны к «нормальным отношениям».

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

Президент Украины Петр Порошенко под предлогом инцидента в Керченском проливе ввел военное положение на 60 суток в десяти регионах Украины. Введение режима может повлиять на проведение выборов президента на Украине, которые назначены на март 2019 года. В президентской гонке Порошенко занимает третье место, значительно уступая Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.