Софию Ротару предлагают лишить звания народной артистки СССР за игнорирование «Песни года»

Известная певица София Ротару, которая является не только народной артисткой СССР, но и героем Украины, отказалась принять участие в концерте «Песня года», который проходил в субботу в СК «Олимпийский» в Москве.

Ранее появилась информация, что Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения. Певица объяснила свое решение нежеланием «накалять ситуацию» и, как она выразилась, чтобы «не провоцировать радикально настроенных соотечественников».

В России многие осудили отказ Ротару приехать в Москву. С осуждением и даже с предложением наказать певицу выступил и автор резонансных инициатив, касающихся непатриотичного поведения звезд шоу-бизнеса, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«София Ротару пошла дальше Лаймы Вайкуле, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если балтийская певица только Крым игнорирует, то Софья Михайловна решила отказаться от концертов, корпоративов и съемок на территории всей России. Повинуясь волне настоящей антироссийской истерии, захватившей Украину и вылившейся во введение военного положения, Ротару решила вообще отменить все свои выступления в нашей стране».

Блогер уверен, что примеру Софии Ротару последуют немногие — она, как говорится, уходящая натура, а талантливая украинская молодежь не захочет идти на поводу у нынешних киевских властей.

«Конечно, свято место пусто не бывает, всегда найдется молодая поросль с Украины, которая не захочет поддерживать нынешний маразм, царящий в Киеве, и произойдет естественная ротация поколений, — отметил собеседник ФАН.

А вот саму Ротару за демонстративное игнорирование «Песни года» блогер предлагает лишить звания народной артистки СССР, тем более что, по его мнению, у такого решения есть юридические основания.

«Не стоит забывать, что София Ротару является народной артисткой СССР, а Россия официально является правопреемницей Советского Союза. И мне кажется, что наша страна в лице руководства государства имеет полное право лишить Ротару почетного звания. Певица получила это звание за творчество, а раз она больше не хочет дарить России свое творчество, это могло бы стать вполне обоснованным шагом», — резюмировал Вадим Манукян.

71-летняя София Ротару является народной артисткой СССР (1988), в 2002 году она была удостоена звания Героя Украины (2002), она также кавалер молдавского Ордена Республики (1997).

Репертуар певицы насчитывает более пятисот песен на русском, украинском, румынском, болгарском, сербском и польском языках. Она также исполняет английские, немецкие, французские, итальянские и испанские композиции. София Ротару является гражданкой Украины и живет в Киеве.

Ротару с 1973 года ежегодно принимала участие в конкурсе «Песня года», более сорока раз ее песни выходили в финал.