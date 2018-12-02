Нужна недвусмысленная реакция: Порошенко просит Германию о помощи в Черном море

Киев, 2 декабря. Украине необходимо усиленное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море в качестве сдерживающего фактора от Российской Федерации. Об этом накануне заявил глава Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group.

Он попросил Берлин и союзников помочь Украине с военным присутствием в Черном море, чтобы «сдержать РФ». Порошенко заявил, что «агрессивные действия Москвы являются непозволительными — поэтому мировое сообщество и Европейский союз должны усилить давление на Россию.

«Нам необходима сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция в отношении агрессивного поведения России», — указал он.

Украинский глава также призвал «остановить строительство «Северного потока — 2». Вместе с тем Порошенко попросил страны ЕС «думать о новых санкциях в отношении России».

Ранее экс-глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью каналу N-TV заявил, что Киев пытался втянуть Берлин в войну против РФ. Бывший министр подчеркнул, что немецкие власти не должны позволить этому случиться, а также призвал канцлера Ангелу Меркель попытаться «подтолкнуть РФ и Украину к нормализации отношений».

На прошлых выходных три украинских корабля нелегально пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российских территориальных вод. Военные корабли опасно маневрировали, игнорировали законные требования пограничной службы РФ остановиться. В результате экипажи и катера были задержаны. Москва назвала инцидент провокацией, связанной с крайне низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

В четверг после инцидента в Керченском проливе киевские власти ввели военное положение в 10 областях страны.