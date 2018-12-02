Режим ЧП из-за массовых беспорядков собираются ввести во Франции

Париж, 2 декабря. Власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с уличными беспорядками в Париже, сообщил официальный представитель французского правительства Бенжамин Гриво радиостанции Europe 1.

По информации радиостанции, несколько полицейских профсоюзов призвали французское руководство ввести режим чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторения насилия в следующую субботу, 8 декабря. Гриво, комментируя данное сообщение, заявил, что правительство страны рассматривает все варианты, в том числе введение режима ЧП.

Напомним, во Франции проходят акции протеста с 17 ноября. Участники акций выступают против повышения цен на автомобильное топливо. Накануне участниками протестных акций в Париже стали более пяти тысяч человек. Сообщалось, что в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных служб пострадали не менее 100 человек. Стражи порядка задержали несколько сотен человек.