Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин пообедал с президентом Аргентины

173
0 Оставить комментарий

Путин пообедал с президентом Аргентины

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча состоялась во дворце Каса Росада.

После официальной церемонии встречи и фотографирования главы государств провели беседу в узком формате. Путин и Макри продолжили переговоры в формате рабочего обеда. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Москвы и Буэнос-Айреса.

В конце встречи состоялась церемония обмена документами, подписанными в ходе визита Владимира Путина в Аргентину.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.