Путин пообедал с президентом Аргентины

Буэнос-Айрес, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри. Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча состоялась во дворце Каса Росада.

После официальной церемонии встречи и фотографирования главы государств провели беседу в узком формате. Путин и Макри продолжили переговоры в формате рабочего обеда. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Москвы и Буэнос-Айреса.

В конце встречи состоялась церемония обмена документами, подписанными в ходе визита Владимира Путина в Аргентину.