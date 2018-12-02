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Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи

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Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи

Симферополь, 2 декабря. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме, расположенном на улице Генерала Петрова в Керчи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

По информации ведомства, взрыв прогремел в 09.20 в квартире на девятом этаже. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Отмечается, что 18 специалистов занимаются ликвидацией последствий хлопка газа.

«По предварительным данным пострадал один человек», — уточнили в региональном МЧС.

Причины происшествия устанавливаются.

Взрыв прогремел в жилом доме в Керчи

Автор: Дарья Смолина
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