Голодный медведь разгуливает по улицам города на Кузбассе
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Кемерово, 2 декабря. В Таштаголе местные жители заметили медведя в районе телевизионной вышки и улиц Кирова, Кутузова и Щорса.
Согласно имеющейся информации, местные власти предупредили жителей об опасности и попросили быть крайне внимательными, в том числе не оставлять во дворах частного сектора пищевых отходов.
Отмечается, что вероятной причиной того, что медведь не залег в спячку стала голодная осень, сообщает «Газета Кемерова».
Кроме того, местные жители полагают, что зверя могли разбудить.
Ранее в московском зоопарке сообщили, что 27 ноября медведи впали в спячку.