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Голодный медведь разгуливает по улицам города на Кузбассе

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Голодный медведь разгуливает по улицам города на Кузбассе

Кемерово, 2 декабря. В Таштаголе местные жители заметили медведя в районе телевизионной вышки и улиц Кирова, Кутузова и Щорса.

Согласно имеющейся информации, местные власти предупредили жителей об опасности и попросили быть крайне внимательными, в том числе не оставлять во дворах частного сектора пищевых отходов.

Отмечается, что вероятной причиной того, что медведь не залег в спячку стала голодная осень, сообщает «Газета Кемерова».

Кроме того, местные жители полагают, что зверя могли разбудить.

Ранее в московском зоопарке сообщили, что 27 ноября медведи впали в спячку.

Автор: Алексей Громов
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