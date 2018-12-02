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«Поддержать Украину»: Порошенко рассказал Западу, как остановить «российскую агрессию»

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«Поддержать Украину»: Порошенко рассказал Западу, как остановить «российскую агрессию»

Киев, 2 декабря. Украинский президент Петр Порошенко рассказал, какие шаги необходимо предпринять Западу, чтобы остановить «российскую агрессию».

Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что российские истребители «нарушают» воздушное пространство Украины в разных частях границы и в прибалтийских странах.

Глава украинского государства подчеркнул, что западные страны должны предпринять конкретные меры, чтобы остановить «агрессию» России. По его словам, Запад должен заблокировать проект по строительству газопровода «Северный поток — 2», усилить присутствие НАТО в Черном море, а также ввести санкции против ответственных за кризис на Азове.

«Запретить российским кораблям заходить в европейские порты, поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах», — добавил Порошенко.

Порошенко напомнил, что Киев не раз предупреждал европейские страны, которые «флиртуют и слепо танцуют с Путиным (президентом России Владимиром Путиным)», отметив, что подобные действия спровоцируют новую «атаку» Москвы на мировой порядок, свободу и основные ценности самой европейской демократии.

Напомним, Киев не раз обвинял Россию во «вмешательстве» во внутриукраинские дела, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, подчеркнув, что заинтересована в том, чтобы украинская сторона преодолела политический и экономический кризисы.

Автор: Данила Копп
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