Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сирия эксклюзив

Сирия: Красный полумесяц доставил теплые вещи и одеяла жителям провинции Дейр-эз-Зор

58
0 Оставить комментарий

Сирия: Красный полумесяц доставил теплые вещи и одеяла жителям провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 3 декабря. В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор прибыли 52 грузовика с гуманитарной помощью, отправленной сотрудниками Красного полумесяца, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В частности, мирным жителям Дейр-эз-Зора привезли 50 тысяч одеял, 15 тысяч матрасов, а также много зимней одежды для детей разных возрастов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Представители благотворительной организации заявили, что при сборе гуманитарной помощи свое содействие оказывали сотрудники Международной федерации сообществ Красного креста и Красного полумесяца.

Сирийское правительство стремится оказать помощь сирийским гражданам, проживающих во всех регионах страны. Красный полумесяц в сотрудничестве с Красным крестом и ООН обязался внимательно следить за доставкой гуманитарной помощи всем, кто пострадал от международного терроризма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), базирующийся на российской авиабазе Хмеймим, предоставил гуманитарную помощь мирному сирийскому народу. 

В середине ноября российские военные вместе с гуманитарным грузом прибыли в село Хаза, расположенное в восточной части сирийской провинции Хомс. Как стало известно, людям привезли продуктовые наборы. Кроме того, российские медицинские бригады оказали людям медицинскую помощь.

В данный момент главной проблемой людей, проживающих в освобожденной от террористов Сирии, является нехватка теплых вещей и топлива. Это крайне необходимо сейчас, когда наступают холода.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Россия оказала гуманитарную помощь тысячам семей, пострадавших от террористов в различных провинциях сирийской республики.

Автор: Мохамад Жарбуа
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.