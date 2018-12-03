Сирия: Красный полумесяц доставил теплые вещи и одеяла жителям провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 3 декабря. В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор прибыли 52 грузовика с гуманитарной помощью, отправленной сотрудниками Красного полумесяца, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В частности, мирным жителям Дейр-эз-Зора привезли 50 тысяч одеял, 15 тысяч матрасов, а также много зимней одежды для детей разных возрастов.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Представители благотворительной организации заявили, что при сборе гуманитарной помощи свое содействие оказывали сотрудники Международной федерации сообществ Красного креста и Красного полумесяца.

Сирийское правительство стремится оказать помощь сирийским гражданам, проживающих во всех регионах страны. Красный полумесяц в сотрудничестве с Красным крестом и ООН обязался внимательно следить за доставкой гуманитарной помощи всем, кто пострадал от международного терроризма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), базирующийся на российской авиабазе Хмеймим, предоставил гуманитарную помощь мирному сирийскому народу.

В середине ноября российские военные вместе с гуманитарным грузом прибыли в село Хаза, расположенное в восточной части сирийской провинции Хомс. Как стало известно, людям привезли продуктовые наборы. Кроме того, российские медицинские бригады оказали людям медицинскую помощь.

В данный момент главной проблемой людей, проживающих в освобожденной от террористов Сирии, является нехватка теплых вещей и топлива. Это крайне необходимо сейчас, когда наступают холода.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Россия оказала гуманитарную помощь тысячам семей, пострадавших от террористов в различных провинциях сирийской республики.