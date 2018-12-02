«Кто-то по Скрипалю недоработал»: Лондон мог инсценировать дело по Солсбери ради давления на Россию

Москва, 2 декабря. Группа хакеров Anonymous обнародовала пакет документов британского правительства о специальном информационном проекте Integrity Initiative. Согласно опубликованной информации, кампания была запущена в целях влияния на европейских партнеров и распространения антироссийской пропаганды. По имеющимся данным, ежегодно британское правительство тратило около двух миллионов фунтов стерлингов (более 170 миллионов рублей) на реализацию проекта.

Как пишет «ПолитРоссия», среди найденных хакерами материалов была информация и по «делу Скрипалей». СМИ пишет, что с помощью дела об отравлении в Солсбери Лондон пытался оказать давление на Грецию, которая достаточно нейтрально освещала инцидент. Великобритания, утверждают журналисты, хотела заставить Афины подавать новости о России в обвинительном ключе.

Этот факт, считает политолог и руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, можно назвать еще одним подтверждением того, что Лондон мог инсценировать дело по Солсбери ради давления на Россию. Само «дело Скрипалей», отметил он, было заказным, и создали его специально против РФ.

Бредихин также добавил, что именно после появления резонанса вокруг новостей об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля произошел целый ряд провокаций. Последней из них стал инцидент с кораблями ВМСУ в Керченском проливе. Политолог полагает, что за произошедшим, по некоторым данным, также может стоять Великобритания. Однако позиция греческих СМИ все же дает надежду на то, что не все страны Европы подвластны влиянию Лондона.

«То, что Лондон недоволен тем, что кто-то по Скрипалю недоработал, конечно, говорит о том, что не все Великобритании подвластно», — отметил эксперт.

Бредихин добавил, что в данном ключе позиция греческих СМИ крайне важна, так как на Западе хотят показать Россию исключительно в негативном свете. В этой связи Москве необходимы информационные партнеры, которые могут поддержать объективное освещение ситуации.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери в марте 2018 года. Еще до проведения расследования Лондон заявил об отравлении нервно-паралитическим веществом и обвинил Россию в причастности к инциденту. До сих пор не было предоставлено ни одного доказательства по делу. Москва подчеркивала голословность обвинений, а также неоднократно предлагала правоохранительным органам Великобритании содействие в расследовании инцидента. Несмотря на это, Великобритания отказалась от сотрудничества, а также не предоставляет российской стороне информацию по расследованию. Все данные Москва получает исключительно из вбросов британских СМИ. Осенью 2018 года прокуратура Лондона через издания заявила о том, что по «делу Скрипалей» подозревают двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова. Граждане РФ в связи с этим дали интервью изданию RT, в котором подтвердили, что посещали Великобританию, однако отметили, что не знали о Сергее Скрипале, а также его доме в Солсбери.