Западу пора признать: с Россией нельзя разговаривать с позиции силы, это может плохо кончиться. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя информацию The National Interest о достоинствах новейшего российского комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

Военные эксперты отмечают, что система «Пенициллин» настолько совершенна, что имеет все шансы стать новым «способом уничтожения тяжелой артиллерии» Соединенных Штатов.

«Помните, на Западе был период, когда там смеялись над всем, что связано с нашим оружием? — отметил, комментируя эту новость, сенатор Клинцевич. — Они смеялись, даже когда президент РФ представил Федеральному собранию наши новейшие образцы, уже взятые российским министерством обороны на вооружение. Даже тогда раздавались смешки».

Но теперь смешки кончились, отметил член Совфеда. На Западе поняли, что у Минобороны РФ появились вооружения, до которых и европейцам, и американцам еще очень далеко.

«И не считаться с этим нельзя», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор напомнил, что военная наука двинулась далеко вперед, так что сегодня и российский оборонный комплекс, и военное ведомство, возглавляемое генералом армии Сергеем Шойгу, разрабатывают и ставят на вооружение модернизированные советские образцы.

«Западу придется нас догонять еще лет двадцать, — отметил сенатор. — А та РЛС, на которую обратили внимание американцы, «интересна» не только для артиллерийских систем. Наши системы позволяют за 2000 км от наших границ контролировать любой старт, в том числе запуски крылатых ракет, и мгновенно реагировать на эти запуски».

По словам члена Совфеда, наши новейшие вооружения — это достойный ответ на попытки стран НАТО разговаривать с Россией с позиции силы, сосредотачивая в Прибалтике и Польше свои базы и используя Украину как детонатор провокаций.

«Я давно говорю: такая политика бесперспективна», — подчеркнул член Совфеда.

По мнению сенатора, надо предоставить дипломатам решать все спорные вопросы, а военным дать возможность спокойно защищать свои государства.

«Никому не советую пытаться «поставить нас на место». Мы видим, что сегодня ранг тех, кто производит фейки, а по-русски — ложь, повышается. Врут и канцлеры, и западные премьер-министры. Ложь — их самое главное оружие. А наше оружие реально, и мы никому не рекомендуем его проверять, как и нас самих. У нас есть «дурная привычка»: вы, господа, войны начинаете, а мы заканчиваем. В ваших столицах. Так что не советуем нас испытывать! Мы хотим жить мирно!» — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, как ведомство Сергея Шойгу «преподало урок» Украине, одновременно послав серьезный предупреждающий сигнал странам НАТО.