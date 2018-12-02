У нас своих поющих мумий хватает: россияне ответили отказавшейся от концерта в Москве Ротару
Москва, 2 декабря. Народная артистка СССР София Ротару решила отказаться от участия в концерте «Песня года» в российской столице. Об этом заявил администратор исполнительницы.
Россияне не слишком расстроились из-за решения певицы отказаться петь на «Песне года», отметив, что это «не такая и великая потеря».
Многие участники обсуждения напомнили, что артистка давно не поет ничего нового, а слушать старые хиты нет особого желания.
«Пускай свою «Червону руту» поет на родине!» — советует пользователи Сети.
Некоторые участники обсуждения посмеялись, указав, что в России «своих поющих мумий хватает».
«Ротару люблю и уважаю — на данным момент это довольно мудрое решение.Она просто не хочет примерять на себя роль раздражителя», — считает пользователь Наталья Порхунова.
Как сообщал администратор Ротару, выступление в «Олимпийском» действительно было отменено, передает РИА Новости.
По неподтвержденным данным, Ротару отказалась ехать на выступление в российскую столицу из-за введения на Украине военного положения.