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У нас своих поющих мумий хватает: россияне ответили отказавшейся от концерта в Москве Ротару

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У нас своих поющих мумий хватает: россияне ответили отказавшейся от концерта в Москве Ротару

Москва, 2 декабря. Народная артистка СССР София Ротару решила отказаться от участия в концерте «Песня года» в российской столице. Об этом заявил администратор исполнительницы.

Россияне не слишком расстроились из-за решения певицы отказаться петь на «Песне года», отметив, что это «не такая и великая потеря».

Многие участники обсуждения напомнили, что артистка давно не поет ничего нового, а слушать старые хиты нет особого желания.

«Пускай свою «Червону руту» поет на родине!» — советует пользователи Сети.

Некоторые участники обсуждения посмеялись, указав, что в России «своих поющих мумий хватает».

«Ротару люблю и уважаю — на данным момент это довольно мудрое решение.Она просто не хочет примерять на себя роль раздражителя», — считает пользователь Наталья Порхунова.

Как сообщал администратор Ротару, выступление в «Олимпийском» действительно было отменено, передает РИА Новости.

По неподтвержденным данным, Ротару отказалась ехать на выступление в российскую столицу из-за введения на Украине военного положения.

Автор: Андрей Крылов
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