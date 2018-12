«Мучительная смерть»: Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

Лондон, 2 декабря. Известный британский певец Элтон Джон раскрыл в своей книге Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS («Любовь — это исцеление: О жизни, потере и конце СПИДа») подробности последних дней фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, сообщила Daily Mail.

Джон узнал о том, что его друг — Меркьюри — болен СПИДом в 1987 году, вскоре после того, как врачи поставили этот диагноз. Певец признался, что был «опустошен», когда лидер Queen рассказал ему о своем недуге.

«Он знал, что смерть, мучительная смерть, приближается. Но Фредди был невероятно мужественным», — рассказал Джон.

По его словам, Меркьюри продолжал выходить на сцену и давать концерты с группой. При этом музыкант оставался забавным, выдающимся и глубоко великодушным человеком, отметил британский исполнитель.

Джон в книге рассказал, как ухудшилось состояние Меркьюри, когда болезнь стала прогрессировать. Британская звезда вспомнила о последнем подарке, который был презентован Меркьюри. Лидер Queen подарил своему другу картину английского художника-импрессиониста Генри Скотта Тука.

Известный музыкант Фредди Меркьюри скончался в ноябре 1991 года в Лондоне от бронхопневмонии, которая развилась на фоне СПИДа.