Сирия новости 2 декабря 12.30: подкрепление САА прибыло в южную часть Идлиба, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и YPG

Сирия, 2 декабря. Подкрепление САА прибыло в южную часть Идлиба, в Алеппо продолжаются перестрелки между ССА и YPG, ИГ1 захватывает территории Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: укрепляют позиции в Идлибе, ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Исламское государство»1: захватывает новые позиции в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: атакуют ССА на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и «Сирийской свободной армией» (ССА), передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@riskmap_). Ранее во время нападения курдских радикалов на позиции протурецкой группировки было нейтрализовано два члена ССА.

Российские наблюдатели зафиксировали в регионе один случай нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных исламистов за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jacksanders1965), что террористы «Исламского государства» захватывают новые территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, несмотря на удары ВВС международной коалиции и обстрелы со стороны Демократических сил Сирии (SDF).

Одновременно с этим местный Twitter-канал (@RisboLensky) сообщает, что мирные жители бегут из данного района из страха стать жертвами атак авиации западного альянса. Напомним, в результате одного из последних вылетов сил возглавляемой США коалиции было убито 30 гражданских, в том числе женщины и дети.

Провинция Идлиб

Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@SteeleM35085377), что в южную часть провинции Идлиб прибыло подкрепление правительственных сил САР. Напомним, сирийская армия укрепляет позиции из-за опасности провокаций со стороны радикальных исламистов.

Также, по сведениям Telegram-канала (@aheey555), ВВС Сирии совершают разведывательные полеты над поселением Жаржаназ. Ранее в окрестностях данного населенного пункта были зафиксированы перестрелки между САА и членами незаконных вооруженных формирований.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести обстрел опорных пунктов джихадистов в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Напомним, бойцы правительственных сил САР возобновили атаки по укрепрайонам радикальных исламистов после ряда попыток боевиков напасть на подконтрольные САА территории региона. Ранее в ходе столкновений было нейтрализовано несколько террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)