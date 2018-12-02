Российская молодежь рассказала о своих главных ценностях и страхах

Москва, 2 декабря. Представители российской молодежи перечислили свои ключевые ценности, цели и опасения. Об этом сообщается в материалах «Молодой Гвардии» (МГЕР).

По имеющимся данным, самыми важными в жизни молодежи являются семейные ценности — 74,8%. Кроме того, 48,2% респондентов считают, что важными являются ценности профессиональной самореализации, а также дружбы — 38,6%.

Отмечается, что финансовое благосостояние в данном опросе заняло девятое место — 17,2%, передает RT.

Как отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, формирование крепкой гармоничной семьи лидирует среди жизненных приоритетов современной российской молодежи — 51,4%.

Свыше 52,3% респондентов хотели бы иметь одного-двоих детей, говорится в данных опроса.

Также среди главных планов молодых россиян названы насыщенная событиями и встречами жизнь, путешествия и самореализация, а среди страхов молодежь называет возможность не найти себя в будущем и не реализовать свой потенциал.

В опросе участвовали 7,5 тыс. молодых граждан РФ из всех регионов страны.