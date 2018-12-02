Toyota рассекретила стоимость обновленного кроссовера RAV 4

Вашингтон, 2 декабря. В Соединенных Штатах одну из самых ожидаемых на российском автомобильном рынке новинок концерна Toyota оценили в 25,5 тыс. долларов за базовую версию. Обновленная версия популярного кроссовера RAV4 появится в РФ в следующем году.

По данным News.ru, модель предыдущего поколения систематически занимает место в топ-25 самых популярных автомобилей в России. За 10 месяцев текущего года в стране было реализовано 25 248 штук.

В США новое поколение в настоящее время представлено с безальтернативным 2,5-литровым двигателем производительностью 205 лошадиных сил. Цена стартует от 25 500 долларов в заводской комплектации.

Ранее сообщалось, что седан Toyota Corolla Hybrid официально презентован в рамках проходящего автосалона в Лос-Анджелесе.