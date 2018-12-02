Стало известно, где похоронят Буша-старшего

Вашингтон, 2 декабря. Джорджа Буша — старшего похоронят на территории президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен. Как сообщается на сайте учебного заведения, церемония состоится 6 декабря.

В этом же месте покоятся супруга Буша-старшего Барбара и их дочь Робин, которая умерла в возрасте трех лет в 1953 году. Барбара Буш ушла из жизни весной 2018 года.

Отмечается, что гроб с телом Джорджа Буша — старшего доставят в Колледж-Стейшен поездом. Сопровождать его будут друзья и члены семьи. Как сообщали в аппарате экс-президента, перед этим пройдет церемония прощания в епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне. В этой же церкви прощались с Барбарой Буш.

Напомним, Джордж Буш — старший ушел из жизни на 95-м году жизни. Во время своего президентского срока с 1989 по 1993 год он провел семь встреч с руководителями СССР и России — Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Результатом переговоров стали соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).