«Готов страну расколоть»: в Киеве объяснили, какая проблема беспокоит Порошенко

Киев, 2 декабря. Журналист Александр Дубинский, комментируя проведенные сотрудниками Службы безопасности Украины обыски в помещениях Киево-Печерской Лавры и по месту жительства ее наместника митрополита Павла, заявил, что таким образом украинский президент Петр Порошенко создает еще одно основание для раскола страны с целью сохранения власти.

По мнению журналиста, Порошенко понимает, что он, вмешиваясь в дела церкви, формирует еще одно основание для раскола Украины на несколько частей. По мнению Дубинского, украинского президента не заботит, на сколько частей «развалится» Украина, ему «важно остаться в какой-то из этих частей, и там попытаться избраться президентом среди электората, который, возможно, его изберет».

Глава украинского государства, считает журналист, преследует свои «узкополитические цели — сохранить власть, сохранить бизнес, жизнь и активы». Дубинский высказал мнение, что Порошенко не интересует Украина, больше его беспокоит другая проблема — сохранить власть любой ценой и способом.

«Ради этого он готов страну расколоть», — заявил он в Facebook.

В конце ноября стало известно, что СБУ провела обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла в рамках дела «о разжигании межконфессиональной вражды».

Украинский политолог Игорь Друзь в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что режим Порошенко продолжает нагнетать обстановку вокруг православных священников. По его мнению, обыски наместника Киево-Печерской Лавры не случайны. Представитель церкви «ненавистен Киеву тем, что стоит на канонических позициях», и негативно относиться к слиянию раскольнических церквей с канонической.