Тема недели: хотели трагедию, а вышел фарс — инцидент в Керченском проливе. ФАН-ТВ

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ и двигаясь к Керченскому проливу. Украинский рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» игнорировали законные требования сопровождавших их кораблей и катеров Черноморского флота и сотрудников погранслужбы ФСБ.

Итогом стало задержание украинских кораблей-провокаторов с применением оружия, при котором три украинских военных получили легкие ранения. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает, все три украинских корабля доставлены в Керчь, а по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Один только сухой пересказ событий в Керченском проливе 25 ноября вызывает закономерную скуку. Все это мы уже неоднократно видели за последние годы — очередная провокация со стороны Украины, вопли мирового сообщества, обвинения в агрессии в адрес России и так далее, и тому подобное. Что же за повод на сей раз? Ответ предельно очевиден — выборы на Украине уже не за горами, и для победы на них Петру Порошенко, чей рейтинг безмятежно находится где-то на уровне плинтуса, требовалась общенациональная трагедия, в которой он мог бы возглавить и утешить страну.

Эдакий могучий лидер, который мог бы разрешить кризис! И чтобы крови украинцев на руках российских военных было побольше! И тут он, Петр Порошенко, на белом коне несет праведный гнев против агрессора! При поддержке западных партнеров, разумеется. Без них-то оно нежелательно. Хотели как обычно, а получилось как всегда. Вместо трагедии вышел фарс.

Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота действовали слаженно, спокойно и, что самое главное, предельно терпеливо. Последнее особенно заметно в радиопереговорах между российскими и украинскими моряками, которые выложил на своем Youtube-канале украинский блогер Анатолий Шарий.



На призывы российской стороны остановиться, украинские моряки только раз за разом повторяли, что якобы «имеют право». В какой-то момент нервы не выдержали уже у моряков с гражданских судов, застрявших из-за опасных маневров украинских кораблей. Они тоже начали принимать активное, но нецензурное участие в радиопереговорах: «Топите их уже!», «Да примените уже оружие, задолбал он орать в эфире!», «Берите их на абордаж, потом поменяем на наших россиян!».

В итоге, повторимся, все обошлось без жертв. Однако первым делом МИД Украины заявил, что «корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины». Затем Президент Украины Петр Порошенко начал требовать введения военного положения на территории республики на 60 дней. Здесь необходимо отметить, что приступить к рассмотрению подписанного президентом указа Верховная рада не смогла, так как депутаты блокировали трибуну и обвинили Порошенко в попытке использования военного положения для срыва президентских выборов. Позже президент Украины слегка пошел на уступки, и военное положение утвердили на 30 дней.

«Что же касается введения военного положения на Украине, то это больше всего напоминает какую-то оперетту — «Свадьбу в Малиновке». Ну что такое военное положение, которое введено на 30 дней в некоторых областях государства, и не введено, например, в Крыму, который Украина считает своим и который непосредственным образом прилегает к месту того, что произошло. Это чистая оперетта!», — отмечает Николай Стариков, политический и общественный деятель.

Президент России Владимир Путин высказался о провокации в Керченском проливе в ходе заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».



«Произошел инцидент, сейчас я об этом скажу отдельно, в Черном море. Но это же пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история — масштабная. Или тяжелое событие гражданской войны на юго-востоке Украины в Донбассе, Луганской области с применением со стороны правительственных войск, танков, тяжелой артиллерии, даже авиации. Война, по сути, а никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение в стране. Явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт!» — выразил уверенность президент России Владимир Путин.

И факт этот, на самом деле, предельно очевидный. Очевидный настолько, что уже даже западные партнеры не готовы поддержать Украину в очередной провокации. Так, например, представитель МИД ФРГ в ответ на требования Украины ввести новые санкции против России заявил следующее: «Санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности».

Такими темпами, используя настолько топорные методы, Петр Порошенко и действующая украинская власть могут стать неудобными для их собственных же кураторов. Ведь невозможно бесконечно покрывать очередную глупость со стороны Украины. Механизмы западной пропаганды все же не всесильны. Остается теперь только гадать, что еще мы успеем увидеть до президентских выборов на Украине. Ведь что-что, а в качественном фарсе Киев знает толк.