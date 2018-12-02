Киев, 2 декабря. В Киеве предложили создать конкурента Крымскому мосту за миллиард долларов. Бывший вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский заявил, что Украине необходимо получить новый проход из Черного моря в Азовское, чтобы нивелировать ценность моста через Керченский пролив.

Бывший парламентарий отметил, что Крымский мост приносит огромные экономические потери для Украины. По его словам, Киев теряет «эксклюзивную транзитность», а граждане Украины — лишаются рабочих мест в портах «Мариуполь» и «Бердянск». Чтобы решить эту проблему, экс-депутат Рады предложил создать новый судоходный канал — «Азовско-Черноморский».

«Если нам перекрывают Керченский пролив, тогда давайте будем делать план Б», — заявил Кошулинский в эфире украинского телеканала «112».

По его словам, приблизительная протяженность нового канала должна составить 115 километров. 93 километра из них — акватория озера Сиваш. Кошулинский подсчитал, что, при ширине перешейка в 120 метров и глубине — 12 метров, Украине необходимо потратить на строительство миллиард долларов. Вот тогда, заявил бывший парламентарий, ценность Крымского моста будет «совсем другая».

Напомним, Крым стал регионом РФ в 214 году. После госпереворота на Украине в регионе был проведен референдум, по результатам которого 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее, Киев считает Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва отмечала, что полуостров вошел в состав России в соответствии с международным законодательством, а потому вопрос о его статусе необходимо считать окончательно закрытым.