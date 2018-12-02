В Госдепе заявили о планах ввести новые санкции против РФ по «делу Скрипаля»

Вашингтон, 2 декабря. Американская администрация планирует ввести второй пакет санкций в отношении России по «делу Скрипаля». Об этом заявил представитель государственного департамента Штатов.

«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но собираемся выполнять требования американского законодательства», — подчеркнул дипломат.

Отмечается, что речь идет о законе «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года», согласно которому необходимо применить рестрикции, передает ТАСС.

Первая часть ограничительных мер в отношении РФ из-за «дела Скрипаля» была введена Вашингтоном 27 августа текущего года.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии. Британская сторона обвинила Россию в причастности к отравлению граждан, но не предоставила ни единой улики по данному делу. Москва категорически опровергает все обвинения. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательной базы.