Политика недели: «Наиболее доминирующая личность» в работе над законами. ФАН-ТВ

28 ноября президент Российской Федерации подписал закон о «налоге на профессиональный доход» более известный в народе, как «налог для самозанятых». Пока закон вступает в силу в экспериментальном порядке на десятилетний срок и будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях и на территории Татарстана.

Закон затрагивает граждан, у которых нет работодателя или наемных работников и их доход не превышает 2,4 млн. рублей в год. При этом в эту категорию не попадают нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и те, кто занимается реализацией подакцизных товаров.

Следующий закон, подписанный Владимиром Путиным, позволяет многим нашим согражданам вздохнуть с облегчением. Речь идет о законопроекте, который освобождает нас от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКУ при получении тех или иных льгот и компенсаций. Как следует из слов председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная инициатива направлена на избавление россиян от лишней бумажной волокиты. Теперь наличие задолженности будет определяться соответствующим судебным решением. И да! Предоставлять документы, подтверждающие судебный акт также не нужно. Так что бюрократизма в этих вопросам и в самом деле существенно поубавится.





Но и на этом насыщенная трудовая неделя президента не закончилась. Впрочем, есть серьезные подозрения, что у Владимира Путина и вовсе не бывает простых дней или хотя бы выходных.

Президент РФ на этой рабочей неделе утвердил бюджет Пенсионного фонда. Согласно документу, доходы ПФР в 2019 году составят 8,635 трлн. рублей, а расходы — 8, 623 трлн. Кроме того, Владимир Путин пообещал, что в будущем году вырастут и пенсии россиян.

«Президент достаточно емко и конкретно выразил ту большую работу, которая была проведена правительством и Госдумой по формированию бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года. Слова Владимира Путина имеют четкое выражение в цифрах», — считает депутат нижней палаты парламента РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Конечно же, одним только подписанием важных для жизни страны законов, дела для Владимира Путина не ограничились. К сожалению или к счастью, но лидер самой большой страны на планете, как и лидеры других государств, вынужден общаться с журналистами и отвечать порой даже на самые несуразные вопросы. Так на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», американский журналист задал Владимиру Путину один вопрос:

«Меня зовут Майкл Генри, из Бостона. Большое спасибо за то, что Вы здесь с нами сегодня. У меня такой вопрос. Очевидно, Вы – наиболее доминирующая, известная личность в России и во всём мире. Хотел бы спросить, что Вы думаете, как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену в России?»

На что президент ответил ему: