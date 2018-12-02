Кравчук рассказал, что изменится на Украине из-за военного положения

Киев, 2 декабря. Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что изменится на Украине из-за введенного в стране военного положения. Он выразил надежду, что режим благоприятным образом скажется на порядке и дисциплине.

Кравчук в эфире программы «Виклик», трансляция которого шла на телеканале «112 Украина», заявил, что изменения в стране будут зависеть от украинского руководства. По его мнению, если представители власти будут подходить к этому процессу системно, последовательно, дисциплинировано и ответственно, выполняя при этом принятый ранее закон, то ситуация в стране изменится в лучшую сторону.

В то же время Кравчук констатировал, что в настоящее время наблюдается совсем другое — пренебрежение законами приобрело угрожающий характер. По его словам, представители власти на разных уровнях не выполняют поставленные перед ними задачи и игнорируют принятые Радой и украинским лидером Петром Порошенко законы.

Экс-глава украинского государства отметил, что важно, чтобы введенное на 30 суток военное положение использовали правильно, добавив, что чиновники должны осознать всю серьезность возложенной на них ответственности, если не будут выполняться поставленные перед ними задачи.

Что же касается президента, то его полномочия должны быть увеличены, считает Кравчук. По его словам, глава государства выступает в качестве главного лица, который ответственен за вертикаль, которой необходимо быть более системной и серьезной в условиях военного положения.

Напомним, военное положение было введено в нескольких украинских регионах на фоне инцидента в Керченском проливе. Режим будет действовать в стране в течение 30 суток по 26 декабря.

Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, игнорируя требования российской стороны прекратить действия. Москва была вынуждена задержать украинских моряков. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границ.