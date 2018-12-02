«Я тоже тебя люблю»: стало известно, с кем Буш-старший говорил перед смертью

Вашингтон, 2 декабря. Последние слова Джорджа Буша — старшего перед смертью были адресованы его сыну Джорджу Бушу — младшему. Об этом сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что первого декабря Буш-младший говорил со своим отцом по громкой связи. Буш-старший в это время уже находился в тяжелом состоянии. 43-й президент США сказал, что считает отца чудесным человеком, и добавил, что любит его.

«Я тоже тебя люблю», — ответил Джордж Буш — старший.

Это были его последние слова. Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни.

Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. Во время его президентского срока были проведены американские военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Как пишут «Известия», весной 2018 года скончалась супруга Буша-старшего Барбара.