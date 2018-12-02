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Сирия: РФ за сутки зафиксировала три нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала три нарушения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 2 декабря. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали три нарушения режима прекращения военных действия в Сирийской Арабской Республике, турецкие — также три. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

По данным ведомства, российская сторона зафиксировала три случая стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях Хама — 1, Идлиб — 1, Латакия — 1», — говорится в документе.

Также сообщается, что в течение прошедших суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные миссии в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс.

Автор: Андрей Крылов
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