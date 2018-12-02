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Донбасс: ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

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Донбасс: ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 2 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 раз нарушили режим прекращения военных действий за прошедшие сутки. Об этом заявил журналистам в воскресенье представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, киевские военнослужащие выпустили по территории ДНР две мины калибром 120 миллиметров.

Сообщается, что ВСУ пускали в ход стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек.

Ситуацию на юго-востоке Украины также пытаются урегулировать в ходе встреч контактной группы в Минске, но Киев систематически нарушает все договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

Автор: Андрей Крылов
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