«Мы сделали эти города снова сказочными»: глава промышленной палаты рассказал ФАН о восстановлении в Сирии

Дамаск, 3 декабря. Глава сирийской промышленной палаты Самер Олдс рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) об экономическом будущем страны и развитии сотрудничества с Россией.

В данный момент вся промышленность республики находится в сельских районах, где проводились военные операции против боевиков. В связи с этим большая часть заводов сейчас только восстанавливается и не может функционировать полноценно. Кроме того, против САР были введены экономические санкции, которые препятствовали ввозу продовольствия и продуктов медицинского назначения в страну.

«Что касается сирийской промышленности, то осуществлялась систематическая кампания террористических группировок, нацеленная против Сирии, направленная на полное разрушение сирийской промышленности. Фабрики опустошались и разрушались, владельцы фабрик бежали за рубеж, эмигрировали и работники, даже многие владельцы заводов в ряде районов провинции Дамаск, у которых были крупные производства, сконцентрированные в сельской местности – против них проводилась обширная кампания», — заявил собеседник ФАН.

Олдс напомнил, что российские союзники всегда помогали Сирии в годы войны. Москве и Дамаску также удалось подписать ряд соглашений о сотрудничестве. Новые экономические возможности открыли САР доступ к российским рынкам, таким образом, страны могут увеличить торговый поток друг с другом.

Мы пытаемся открыть российский рынок для сирийских товаров, будем экспортировать их в Россию. Сотрудничество между нами сейчас обширно. Сирийские промышленники, а большинство из них все же остались в стране, возобновили работу своих заводов, отремонтировали их. Заводы, разрушенные террористами, они восстановили. Те, кто бежал за границу, вернулись в Сирию, —

Олдс выразил надежду, что Россия поможет Сирии в получении строительных материалов, необходимых для реконструкции страны. И все же, несмотря на трудности, Сирии удалось наладить производство в части регионов. На сегодняшний день уровень восстановления сирийской экономики достиг 75%.

Сирия стремится и дальше развивать сотрудничество с Россией. В будущем САР планирует наладить экспорт промышленной продукции в дружественную страну.

Развитие экспорта пищевой продукции также ожидается, но он по сути никогда не останавливался, подчеркнул чиновник. В будущем власти САР готовы продавать РФ цитрусовые и зерновые. Однако все эти планы необходимо детально обговорить. Именно по этой причине важно как можно скорее направить в Россию очередную сирийскую делегацию.