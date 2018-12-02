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Роулинг перешла на русский в перепалке из-за Brexit

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Роулинг перешла на русский в перепалке из-за Brexit

Лондон, 2 ноября. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг перешла на русский язык во время перепалки из-за Brexit в Twitter. Писательница опубликовала сообщение, адресованное главному спонсору агитационной кампании Leave.EU в поддержку выхода Великобритании из ЕС Аррону Бэнксу.

Изначально писательница опубликовала запись, где рассказала, что «поклялась перед богом» стараться не разглагольствовать о Brexit. Однако, отметила Роулинг, каждый раз, когда она «выходит из своей писательской комнаты» и смотрит новости, то видит «новые глупые поступки».

Аррон Бэнкс ретвитнул это сообщение, упрекнув Роулинг в высокомерии. В ответ на это писательница опубликовала новый твит уже на русском языке, где намекнула на якобы имеющуюся «связь» Бэнкса с Россией.

«Ага, зато этот человек скромный аж некуда — деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами», — написала Джоан Роулинг.

Ранее британское издание The Sunday Times опубликовала материалы о том, что Лондон стал прилагать все больше усилий, чтобы отыскать доказательства так называемого «стремления России» повлиять на исход референдума о Brexit в 2016 году. В отношении Бэнкса проводилось расследование, направленное на выявление его «связей» с РФ на основании утечек из электронной почты. Сам Бэнкс уже опровергал информацию о том, что его агитационная кампания якобы связана с Россией.

Автор: Регина Пак
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