Москва, 2 декабря. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге социальной сети Twitter отреагировал на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о попытках России «вмешаться» в выборы в американский конгресс.

Российский сенатор считает, что глава оборонного ведомства США «готовится к отставке» и пытается заработать в свой актив баллы перед увольнением.

Кроме того, Пушков назвал обвинения руководителя Пентагона в адрес России «новым вымыслом».

Ранее Мэттис заявил о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на прошедшие в начале ноября в США выборы в конгресс, сообщала «Свободная пресса».

Выборы в американский конгресс прошли 6 ноября 2018 года. По их окончании представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты.

После президентской избирательной кампании 2016 года российскую сторону обвинили во вмешательстве в выборы, однако по сей день не представили ни единого доказательства на этот счет. Расследование этого дела, а также предполагаемых связей хозяина Белого дома Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в Федеральным бюро расследований и в конгрессе. Специальным прокурором по расследованию был назначен бывший руководитель ФБР Роберт Мюллер.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешаться в выборы в США, а пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».