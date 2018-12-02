«Ни теоретически, ни практически»: Захарова ответила Киеву на запрет журналистам посещать Крым

Москва, 2 декабря. Пограничная служба Украины и другие государственные органы этой страны не имеют права запрещать зарубежным журналистам посещать Крым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что, в связи с военным положением, иностранным корреспондентам запрещено въезжать в Крым и Донбасс. Позже МИД Украины опроверг ее слова с интересной оговоркой. Согласно сообщению, новости о «запрете МИД Украины на въезд в Крым для иностранных журналистов» не соответствуют действительности, однако решения об ограничениях на въезд принимает Госпогранслужба страны.

Мария Захарова назвала эти заявления украинских властей фарсом и ответила Киеву на запрет журналистам посещать Крым.

«Хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что иностранные журналисты имеют право въезжать в Крым через территорию России в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Напомним, в некоторых регионах Украины введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. Режим военного положения будет действовать на территории страны 30 суток.

Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине в регионе был проведен референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва отмечала, что вхождение Крыма в состав РФ соответствует нормам международного права, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.