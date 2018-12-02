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«Кокетливый» взгляд Меланьи Трамп на Путина за ужином на G20 в Аргентине попал на фото

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«Кокетливый» взгляд Меланьи Трамп на Путина за ужином на G20 в Аргентине попал на фото

Москва, 2 декабря. В аргентинской столице завершился саммит G20. Западные СМИ сообщили, что якобы во время ужина супруга главы Белого дома Меланья Трамп сидела между своим мужем и президентом России Владимиром Путиным.

Иностранные СМИ публикуют фотографию, на которой запечатлена Меланья, сидящая между Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным. При этом журналисты обратили внимание на кокетливый взгляд первой леди США.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» в своем микроблоге в социальной сети Twitter также опубликовал данный снимок.

Однако ранее сам президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что не сидел возле первой леди США Меланьи Трамп на ужине в рамках саммита G20. Глава российского государства предположил, что это могла быть фотография с какого-то иного мероприятия.

«Значит, это был фотошоп, или это были фотографии с другого мероприятия», — указал он.

При этом Путин уточнил, что сидел между президентом Южной Кореи и первой леди Китая.

Автор: Андрей Крылов
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