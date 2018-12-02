«Кокетливый» взгляд Меланьи Трамп на Путина за ужином на G20 в Аргентине попал на фото

Москва, 2 декабря. В аргентинской столице завершился саммит G20. Западные СМИ сообщили, что якобы во время ужина супруга главы Белого дома Меланья Трамп сидела между своим мужем и президентом России Владимиром Путиным.

Иностранные СМИ публикуют фотографию, на которой запечатлена Меланья, сидящая между Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным. При этом журналисты обратили внимание на кокетливый взгляд первой леди США.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» в своем микроблоге в социальной сети Twitter также опубликовал данный снимок.

Дональд, Мелания и Владимир на ужине в Буэнос-Айресе: Когда ты не смотришь на Путина и от этого проигрываешь вдвойне pic.twitter.com/6PDydN7rA0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 1, 2018

Однако ранее сам президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что не сидел возле первой леди США Меланьи Трамп на ужине в рамках саммита G20. Глава российского государства предположил, что это могла быть фотография с какого-то иного мероприятия.

«Значит, это был фотошоп, или это были фотографии с другого мероприятия», — указал он.

'I had a short conversation with Trump and I DIDN’T sit next to Melania' – Putin https://t.co/YUtbp6sg3t — RT (@RT_com) December 1, 2018

При этом Путин уточнил, что сидел между президентом Южной Кореи и первой леди Китая.