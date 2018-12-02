Назван «сильнейший» паспорт в мире

Абу-Даби, 2 декабря. Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов признан «сильнейшим» в мире в рейтинге Passport Index по версии издания The National. Гражданин этой страны может посещать 167 стран мира, не нуждаясь в получении визы.

Как отметил вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, «мир открывает двери» перед народом Объединенных Арабских Эмиратов.

«Рейтинг показывает, чего можно добиться позитивной дипломатией, которая представляет ОАЭ как уверенную и активную силу на мировой арене», — в свою очередь отметил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заед.

Ранее внешнеполитическое ведомство ОАЭ запустило проект Passport Force, направленный на то, чтобы паспорт государства стал одним из пяти сильнейших в мире к 2021 году. В 2016 году паспорт занимал 27 позицию рейтинга.

Passport Index при ранжировании документов учитывает такие характеристики как: число стран, в которые владелец паспорта может приехать без визы; а также количество государств, в которых он может получить визу уже по прибытии.

Отметим, что ОАЭ впервые опередили Сингапур в данном списке — обладатели его паспортов могут посетить 166 стран без визы.