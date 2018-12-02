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Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом WBC

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Гвоздик нокаутировал Стивенсона и стал чемпионом WBC

Оттава, 2 декабря. Украинский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории, Александр Гвоздик стал чемпионом WBC в канадском Квебеке. В 11-м раунде 31-летний спортсмен нокаутировал канадца Адониса Стивенсона.

В активе Гвоздика 16 побед и ноль поражений, Стивенсон потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Украинец Гвоздик является четвертым действующим чемпионом мира из Украины после абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика, а также Василия Ломаченко и Артема Далакяна.

Автор: Алексей Громов
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