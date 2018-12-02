«АвтоВАЗ» готовит к презентации новинку Lada Van

Москва, 2 декабря. Обновленная модель от отечественного концерна «АвтоВАЗ» под названием Lada Van, о которой в настоящее время ничего неизвестно, может оказаться результатом масштабных инвестиций в российскую автомобильную промышленность.

По имеющимся данным, о предстоящем обновлении модельного ряда АвтоВАЗа стало известно после сообщений о том, что «АвтоВАЗ», Renault, Nissan и Mitsubishi готовятся заключить специальный инвестиционный контракт с правительством (СПИК).

«АвтоВАЗ» в данный момент не спешит раскрывать подробности о новинке Lada Van. По некоторым данным, транспортное средство может оказаться улучшенной модификацией минивэна Lada Largus. По иной информации, платформой для новой модели может послужить Renault Dokker.

Отметим, что СПИК предполагает вложение 70 миллиардов рублей на развитие брендов Lada, Nissan, Datsun, Renault и Mitsubishi в РФ сроком на 10 лет.