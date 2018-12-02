Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, завершив поединок с Фьюри вничью

Лос-Анджелес, 2 декабря. Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, завершив поединок с британцем Тайсоном Фьюри вничью.

Боксерский вечер прошел в воскресенье в Лос-Анджелесе, главным событием стала встреча чемпиона WBC в тяжелом весе Уайлдера с экс-чемпионом мира Фьюри.

Один арбитр отдал победу Уайлдеру — 115:112, второй отдал победу Фьюри — 114:110, третий присудил ничью — 113:113.