G20 приняла итоговую декларацию на саммите в Аргентине | 2 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

«Большая двадцатка» приняла итоговую декларацию на саммите в Аргентине «Большая двадцатка» приняла декларацию по итогам встречи в аргентинском Буэнос-Айресе. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. Текст документа содержит 31 пункт, а также перечень решений, принятых на министерском уровне и в рамках рабочих групп. Переговоры по принятию декларации не были легкими. Дискуссия осложнилась противоречиями Соединенных Штатов и Китая в торговой сфере. Тем не менее, итоговый документ удалось согласовать. Президент России Владимир Путин назвал декларацию «общей и округлой». В то же время, глава России указал на значимость достигнутого консенсуса.

РФ и Аргентина договорились о совместной борьбе с наркобизнесом и хакерами — Путин Уже после завершения саммита G20 в Буэнос-Айресе состоялась официальная встреча лидеров России и Аргентины. Владимир Путин сообщил, что достигнута договоренность с президентом Аргентины Маурисио Макри о расширении сотрудничества в области борьбы с наркотрафиком и киберугрозами. Говоря о сотрудничестве двух стран, Путин назвал его «плодотворным», подчеркнув, что позиции России и Аргентины совпадают по многим вопросам. Путин сообщил также, что телеканал RT продолжит работать в Аргентине как минимум до 2022 года.

Турция должна выбрать между С-400 и F-35 — американский сенатор В американском Сенате предъявили Анкаре ультиматум, согласно которому Турция должна сделать однозначный выбор между Россией и Западом. По словам руководителя комитета Сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа, недавно сменившего на этом посту Джона Маккейна, Анкаре пора определиться и действовать в соответствии со своим статусом члена НАТО. Инхоф подчеркнул, что Турцию «ждут последствия» в том случае, если она продолжит процесс покупки С-400, но не пояснил, о каких именно мерах идет речь.