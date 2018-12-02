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В Берлине заявили, что Украина пыталась втянуть Германию в войну

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В Берлине заявили, что Украина пыталась втянуть Германию в войну

Берлин, 2 декабря. Украинские власти пытались втянуть Германию в войну. Об этом заявил бывший глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль в интервью телевизионному каналу N-TV.

«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — подчеркнул политик, комментируя провокацию Киева в Азове.

Габриэль также рассчитывает на то, что немецкому канцлеру Ангеле Меркель удастся «подтолкнуть стороны к нормализации отношений». 

В Берлине заявили, что Украина пыталась втянуть Германию в войну

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли государственную границу России, вторглись во временно закрытую акваторию российских территориальных вод и прошли из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, не реагировали на законные требования российских пограничников. Украинские корабли с 24 моряками на борту были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Российская сторона назвала инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом главы Украины в преддверии выборов, запланированных на март 2019 года.

В четверг после инцидента в Азове на Украине ввели военное положение в 10 областях страны, в частности Луганской и Донецкой сроком на 30 дней.

Автор: Андрей Крылов
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