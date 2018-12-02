Найти за пять секунд: NI рассказал о новом способе РФ уничтожать тяжелую артиллерию США

Нью-Йорк, 2 декабря. Новый комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» вполне может стать новым «методом для ликвидации американской тяжелой артиллерии». Об этом пишет издание National Interest.

Авторы статьи отмечают, что для того, чтобы заприметить шумы и кинетическую энергию, данная система фиксации использует четыре звукотепловых локатора, огромную стабилизационную платформу и отпико-электронный модуль.

Кроме того, для молниеносной сортировки информации «Пенициллин» оборудован шестью обычными и шестью тепловизионными камерами. Журнал указывает, что комплекс может находить цели всего за пять секунд в радиусе до 25 километров, а также преждевременно определять места падения снарядов врага.

Как отмечали в Ростехе, детекторы комплекса настолько точные, что могут даже засечь хлопок дверью. При этом «Пенициллин» полностью автоматизирован.

По имеющимся данным, в числе преимуществ отмечается малая вероятность его обнаружения артиллерией противника. Это обусловлено тем, что «Пенициллин» не использует неотъемлемые для РЛС электромагнитные волны.

Комплекс впервые презентовали в минувшем году, сейчас он заканчивает тестовые испытания и ожидает серийного производства в 2019 году.