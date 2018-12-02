В Ереване заявили, что Арцах де-факто признан Арменией

Республика Арцах де-факто признана Арменией и находится с ней в рамках одного государства. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) по окончании заседания Лазаревского клуба в Ереване заявил политолог Виктор Согомомян, ранее возглавлявший администрацию президента Армении.

«Главное – не провалить переговорный процесс, потому что это неминуемо приведет к войне», — считает он. — «Официальное непризнание Ереваном независимости Нагорного Карабаха и его официальное неприсоединение является в определенной мере уступкой армянской стороны. При этом все понимают, что де-факто Карабах признан и де-факто находится в одной асимметричной конфедерации с Арменией».

Собеседник ФАН уточнил, что на данный момент не имеет отношения к внешней политике Армении, но, по его мнению, проблема исключительно в этом.

«Я боюсь, такие конфликты имеют обычно достаточно долгую историю», — констатировал Согомомян, отвечая на вопрос, сколько еще Арцах будет находиться в подвешенном в юридическом смысле состоянии. — «В мире есть множество конфликтов, связанных с вопросами самоопределения и территориальной целостности, которые длятся довольно-таки долго. Надеюсь, что решение близко, и оно будет конструктивным. Но что будет конкретно – естественно, сказать очень сложно».

Напомним, что Лазаревский клуб провел свое учредительное заседание в столице Армении городе Ереване. Мероприятие проходило с 30 ноября по 1 декабря в конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна. И хотя основная тема заседания была обозначена как «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность», во второй день состоялась дискуссия, озаглавленная «Нагорно-Карабахский конфликт: сегодняшнее состояние, пути к войне или миру».