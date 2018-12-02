В Киеве рассказали, что придумает Порошенко по истечении военного положения

Киев, 2 ноября. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в прямом эфире программы «Украинский формат: Итоги» на телеканале NewsOne рассказал, что может придумать глава Украины Петр Порошенко по окончании военного положения.

Эксперт выразил уверенность, что военное положение на Украине является имитацией и глава страны теперь «не знает, как выкручиваться из этой ситуации». Погребинский назвал «супер-лайтом» данное военное положение.

«Мы сейчас фактически имеем имитацию военного положения, серьезно относиться к этому просто невозможно, но, естественно, для многих людей неприятности из-за этого будут», — считает эксперт.

Он также отметил, что есть два самых вероятных сценария развития дальнейших событий. По мнению политолога, один из вероятных сценариев — Порошенко сейчас должен придумать нечто такое, чтобы Верховная рада не смогла не согласиться с продлением военного положения. Впрочем, Погребинский уверен, что шансы на продление крайне маленькие.

Эксперт обратил внимание на то, что вторым и наиболее вероятным сценарием станет выступление Порошенко, в ходе которого тот заявит, что военное положение напугало Российскую Федерацию.

Напомним, решение о запрете въезда для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет украинское руководство приняло на фоне установления Киевом военного положения в 10 областях страны на 30 дней.

Данный режим Украины ввела после инцидента с нарушением украинскими кораблями военно-морских сил государственной границы РФ. Пограничной службе ФСБ России пришлось силой останавливать нарушителей.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией.