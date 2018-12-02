Казимиров: Вопрос признания Россией Арцаха – целый клубок проблем

В вопросе возможного признания Россией независимости Арцаха нельзя исходить из эмоций. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил по окончании заседания Лазаревского клуба в Ереване бывший чрезвычайный и полномочный посол Владимир Казимиров. В 1992–1996 годах он руководил посреднической миссией России, а также занимал должности полномочного представителя Президента России по Нагорному Карабаху и сопредседателя Минской группы ОБСЕ от РФ.

«Прежде всего, необходимо понимание того, что Нагорный Карабах является стороной конфликта. Неформальное признание от России он получил еще в начале 90-х годов XX века. Признание государственности – это особый вопрос. Он торопливых решений не требует», — заявил он.

По мнению собеседника ФАН, судьба Нагорного Карабаха в чем-то схожа с судьбой Крыма, с судьбой Донбасса.

«Там тоже был проведен референдум – еще в конце советского периода», — напомнил он.

«Это – вопрос, требующий основательного изучения и обдумывания. Конечно, он связан с отношениями России и с Азербайджаном, и с Турцией. Тут целый клубок проблем. И просто на эмоциональном ощущении такие вопросы не решаются», — отметил Казимиров.

Он также напомнил, что в начале вооруженного конфликта вокруг судьбы Нагорного Карабаха ключевым вопросом было не признание государственности, потому что у самих армян не было ясности в этом вопросе. Напомним, что речь шла о Миацуме [«воссоединение» по-армянски, — прим. ФАН], а не о независимом государстве.

«Потом, правда, армяне по-другому подошли к этому вопросу. Так что — это требует додумывания…», — подытожил он.

Напомним, что с 30 ноября по 1 декабря 2018 года в Ереване прошло двухдневное учредительное заседание Лазаревского клуба, темой которого стала «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность». Тема Арцаха на мероприятии стала одной из ключевых.