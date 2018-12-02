Новый клип Арианы Гранде «взорвал» интернет, набрав 50 млн просмотров за сутки

Москва, 2 декабря. Очередное творение американской певицы Арианы Гранде установило новый рекорд Youtube по количеству просмотров за первые сутки.

Новый клип американской певицы и актрисы Арианы Гранде «thank you, next» «сломал интернет» — об это в своем Twitter сообщает команда видеохостинга Youtube.

«Видео Арианы Гранде было настолько хорошим, что сломало интернет (или, по крайней мере, несколько задержало публикацию комментариев», — пошутили представители сайта.

Клип был представлен публике 30 ноября и сразу же побил несколько рекордов. Так, всего за 35 минут он набрал один миллион просмотров, за первые сутки — более 50 миллионов, а по состоянию на утро 2 декабря по Московскому времени количество просмотров клипа «thank you, next» приближается к отметке в 64 миллиона.

Напомним, 25-летняя американская певица и актриса Ариана Гранде начала свою музыкальную карьеру в 2008 году и с тех пор каждый из ее альбомов занимал лидирующие позиции в музыкальных чартах США.

Как сообщают «Известия», на днях Ариана Гранде стала лауреатом премии издания Billboard «Женщина года». Награда будет вручена 6 декабря в Нью-Йорке в рамках 13-го торжественного обеда и концерта «Женщины в музыке».